La aplicación no se limita a una cámara que hace fotos a otras fotos, si no que está especialmente desarrollada para evitar esos molestos reflejos que surgen cuando salta el flash o la luz no es la más adecuada. Además, desde la empresa aseguran que se corrigen los márgenes de manera automática. Estas fotografías digitalizadas recibirán una serie de etiquetas automáticas para que, a la hora de buscarlas, faciliten la tarea. PhotoScan se postula como el compañero ideal de otra de las aplicaciones que más soporte está recibiendo últimamente: Google Fotos. Como no podía ser de otra manera, desde la nueva aplicación tendremos un acceso directo para almacenarlas en la nube una vez estén digitalizadas. Ya se encuentra disponible en las tiendas de apps de iOS y Android.