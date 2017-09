Una de las particularidades de Duo, es que podés hacer uso de la función Knock Knock y tener una previsualización en directo de tu interlocutor, cuando recibís una llamada o la hacés. Para disfrutar de Duo, no necesitás crear una cuenta separada o tener una de Google; basta con introducir tu número de teléfono. Listo. Al realizar una llamada, la interfaz de uso no podría ser además más simple, encontrándote solo con un botón de colgar, un silenciador y el típico icono para cambiar entre la cámara trasera y delantera del smartphone. No hay más misterio ni elementos de distracción. La aplicación ya se puede encontrar en las tiendas de apps de Android e iOS.