Un producto que es percibido como “más confiable” tiene mucho más probabilidades de ser elegido al momento de compra de un consumidor. A continuación, 4 factores clave que fomentan el incremento del nivel de confianza de una marca: 1) Cumplir lo que prometen. Las marcas confiables son extremadamente eficaces y competentes en cumplir lo que prometen. Las marcas deben esforzarse en generar y entregar valor real a los clientes, cuidando una percepción positiva por parte de los mismos. Una promesa incumplida o un comportamiento o acción de la marca no alineada con una promesa pueden minar drásticamente la confianza de los consumidores. 2) Identificarse con sus clientes. Los consumidores deben percibir a la marca y a la cultura organizacional detrás de ella como parte de ellos. En la medida en la que los clientes tengan valores en común, compartan creencias y comportamientos con una marca y su cultura, lograrán un nivel de confianza más elevado. 3) Ser transparentes. Las marcas transparentes no ocultan cosas. Integridad, honestidad y confianza van siempre de la mano. Si las cosas salen mal, ser sincero al respecto puede incrementar dramáticamente la confianza por parte de los consumidores. En cambio, si el cliente se percata y percibe que la marca le ocultó las cosas, la confianza se pierde y por consiguiente su lealtad. 4) Respetar el proceso. La confianza no se genera espontáneamente. Es un proceso y por consiguiente lleva tiempo. Es importante planear la estrategia de marca con miras a construir un vínculo de confianza con el consumidor. Fuente: Merca 2.0