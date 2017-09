Definitivamente la manera en que compramos los consumidores ha cambiado demasiado, hoy no sólo el cliente tiene el poder sino que tiene las “armas” para salir a cazar los mejores productos.

Una de las armas más poderosas hoy en día es internet y a raíz de esto Google diseño un estudio llamado ZMOT (Zero Moment of True). ¿Qué es el Momento Cero de la Compra? Es ese momento en que las personas reciben un estímulo y antes de ir algún lugar físico recurren a Internet para conocer e indagar más sobre el producto o servicio, esto les permite conocer de primera mano todo lo relacionado con el producto que van a comprar. El poder de las redes sociales se han convertido en otra gran “arma” para conocer las opiniones y experiencias de los consumidores. La experiencia del usuario es muy importante a la hora de decidir por un producto y ésta se puede conseguir con las opiniones de las personas que lo han probado previamente. ¿Cómo aprovechar el Momento Cero de la Verdad? Indiscutiblemente la gran mayoría de las personas tienen acceso a Internet y el tiempo que permanecen allí es cada vez mayor, entonces estos son algunos tips que usted debe aplicar para aprovechar el Momento Cero de la Verdad. - Su producto o servicio debe estar en Internet. - Tenga una página Web de su producto o servicio. - Apóyese con las redes sociales para atraer tráfico y contenido para su web. - Haga una buena segmentación para saber dónde estar. - Invierta en publicidad online, cada día es más efectiva y masiva. - Ofrezca valor a sus usuarios, esto puede ser a través de un Blog que genere buen contenido para sus clientes. - Esté actualizado sobre estas tendencias, su cliente no para de actualizarse. Fuente: Marketing y Finanzas