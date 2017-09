El marketing digital no es una moda, es toda una tendencia y una

Por qué las Pymes deben invertir en marketing digital

El marketing digital no es una moda, es toda una tendencia y una necesidad que tienen las empresas de tener presencia en internet.

Es por eso que queremos plantear 5 razones del por qué las pymes deben invertir en marketing digital y tener presencia en las redes sociales, comunicando y socializando con sus consumidores.

1. Mejor posicionamiento de marca. Como el alcance de internet es tan alto, su marca tiene una mayor exposición. Todo lo que haga en internet ayudará a llegar a miles de persona a un precio muy bajo como ocurre con Facebook Ads.

2. Las personas buscan primero en internet antes de ir a los lugares físicos a comprar. Un alto porcentaje de usuarios utilizan la web para hacer búsquedas e informarse de todo lo que necesitan a través de internet.

3. Un buen retorno sobre la inversión y medición. El marketing digital es económico, los resultados se ven y tiene herramientas de medición que permite ver el impacto. Esto permite tomar decisiones para buscar un buen retorno sobre la inversión.

4. El uso masivo de las redes sociales y los servicios de email. Conocemos el poder de las redes sociales, un cliente cree más en la recomendación de un amigo sobre un producto que lo que diga la propia marca. Por eso se hace necesario que las pymes tengan armadas las redes sociales acorde con el segmento al cual van dirigidas. Otro gran elemento es el email marketing que aún no ha sido destronado como el rey del marketing online, sigue siendo muy importante para los negocios.

