Sirve para dar la bienvenida y expresar la buena disposición de atención que se tiene en un punto de venta. Y más que eso, también aumenta la sensación de empatía con el interlocutor. Saber sonreír debe ser un requisito para abrir un negocio, sobre todo, si se quiere tener éxito, construir una imagen sólida y ser un referente de buena atención. Un estudio señala que el 66% de los consumidores cambiaron de empresa de productos o servicios, por haber vivida una mala experiencia de atención al cliente. El contacto directo con los clientes puede marcar una clara diferencia en el proceso de compra. Un cliente con una buena experiencia volverá no sólo por el producto, sino también por una atención grata y eficiente. Aunque satisfacer las necesidades y consultas del cliente es lo primordial, crear un contacto con calidez también es importante. Una sonrisa puede crear esa cercanía que un consumidor tímido necesita. El marketing personal también se ve beneficiado con esta práctica. Verse feliz, optimista y hacer sentir bien al cliente, es una forma de fortalecer la imagen de la empresa. Una sonrisa no sólo tiene implicancias a nivel físico, también es casi imposible hablar de mala manera cuando se sonríe. La entonación de la voz y la intención cambian, se tornan más amigables. Por ello, también dirige la conversación, le imprime un tono grato y cordial. Por otra parte, no toda sonrisa es bien vista. Es notorio cuando se finge una sonrisa o un estado de ánimo. Los músculos faciales se contraen de forma distinta cuando se sonríe forzosamente lo que puede resultar contraproducente. Siempre recuerden que el trabajo con clientes requiere un trato personal, ameno y cálido. Fuente: Alto Nivel