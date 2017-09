Se requiere de un esfuerzo constante de reinvención e imaginación para llegar a ser apasionadamente creativa, icónica, capaz de conectar a través de las emociones y que sea en todo momento amada por la gente. 2. Interacción: No hay marca que pueda permanecer en el mercado sin tener una interacción constante con sus clientes internos y externos. Desde el corazón de tu marca, tus empleados, colaboradores, proveedores y clientes son la razón de ser por lo tanto la interacción que tenga con cada uno de ellos es fundamental, haciéndolos sentir escuchados, valorados y respetados. 3- Inspiración: Tu marca tiene que ejercer mucha, muchísima inspiración positiva en todas sus estrategias y tácticas de marketing, tiene que buscar el bienestar de los compradores. Se puede lograr la inspiración a través de hacer reír, sentirte escuchado por la marca, sentir que te respetan y valoran. ¿Cuál es la verdadera influencia e inspiración que está teniendo tu marca en la vida de los demás? ¿Qué emociones predominan en la gente cuando están en contacto con tu marca? 4- Ingreso: No podemos negar este punto, las marcas se sostienen gracias a los ingresos que obtienen, es lo que hace que el negocio sea rentable. Desafortunadamente, muchas marcas ven este punto como su razón de ser, como si fuera lo único y fundamental. Si bien es cierto, sin ingresos no hay marca, también es cierto que sin un “¿por qué lo hacemos?” tampoco la hay. El ingreso es importantísimo y debés saber calcular muy bien lo que la gente está dispuesta a pagar por lo que tu marca no solo les da a nivel racional sino también a nivel emocional. Fuente: Merca 2.0