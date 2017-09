cada vez más adeptos a servicios como Instagram o Snapchat y, en consecuencia, también las marcas han reorientado sus estrategias poniendo el contenido visual en el centro de sus acciones. Aunque a estas alturas la gran mayoría de las empresas conocen la importancia de diseñar un buen logo, hay quien aún olvida cuidar al máximo elementos tan esenciales para obtener el favor del público como la fotografía. Y es que, cuando se trata de atraer las miradas de los consumidores en un mundo saturado de información en el que la lucha por la atención es feroz, cada detalle cuenta. Es por ello necesario aprovechar esos escasos segundos que ofrece el usuario para encandilarlo entrándole por los ojos porque, al fin y al cabo, la primera impresión cuenta y mucho. Pero, ¿qué debe tener una fotografía o vídeo para conectar con la audiencia? Le mostramos los 4 elementos que no pueden faltar: 1. Calidad. El consumidor no solo sabe reconocer el trabajo bien hecho, cuidado con mimo y elaborado pensando en satisfacer sus gustos y necesidades cuando se encuentra delante de sus ojos, sino que también lo premiará. 2. Originalidad. Aportar al contenido visual un toque diferente, único, propio de la marca, que sea inspirador para el usuario y que consiga destacarse entre la multitud será una apuesta ganadora. 3. Identidad. De nada sirve romperse los sesos elaborando un vídeo o tomando fotos enormemente creativas si no cumplen con el objetivo principal: mostrar la identidad de la empresa y los valores de marca. 4. Belleza visual. Se vuelve esencial para una marca hacer de sus fotos verdaderas obras que no solo muestren qué es, sino que sean al mismo tiempo atractivas a la vista, dignas de contemplar gracias a su armónico diseño. Las fotografías o vídeo de marca no son solo formas de acompañar un texto sino que deben formar parte de la estrategia de comunicación de cualquier empresa en todos y cada uno de sus canales. Fuente: Marketing Directo