Sin embargo, los servicios de atención al cliente despiertan a veces en el consumidor más odio que otra cosa. Pero, ¿por qué? Básicamente por las siguientes razones: 1. Falta de conocimiento. El 84% de los consumidores confiesa su frustración cuando un agente de atención al cliente desconoce la información que le ha solicitado previamente. 2. Poca o nula honestidad. Proporcionar al consumidor información engañosa es para el consumidor motivo de “divorcio”. 3. No asumir errores. Al consumidor lo saca de sus casillas que los agentes de atención al cliente sean incapaces de reconocer los errores de las marcas a las que representan. 4. Ausencia de amabilidad. El 73% de los consumidores confiesa que ama a las marcas (más o menos) en función de la amabilidad de sus agentes de atención al cliente. 5. No escuchar. La escucha activa es una de las cualidades más importantes que debe atesorar un agente de atención al cliente. 6. Hablar demasiado. El 72% de los consumidores afirma que lo mejor que puede hacer una empresa para proporcionarle un buen servicio al cliente es respetar y valorar su tiempo. 7. No disculparse. Una disculpa sincera es la mejor forma de aplacar la ira de un cliente enojado. 8. No hacer preguntas. El consumidor desea que los agentes de atención al cliente hagan más preguntas y hagan menos presuposiciones (carentes de fundamento). 9. Utilizar jerga. Los agentes de atención al cliente no deben dar por sentado que el consumidor está familiarizado con la jerga de tipo técnico utilizada por la empresa. 10. Abusar de los guiones. Las respuestas guionadas a ojos del consumidor están inevitablemente huérfanas de autenticidad. 11. Discutir con el cliente. Polemizar con el cliente, tenga o no razón, es el camino más corto para perderlo de vista para siempre. 12. No mostrar empatía. Los agentes de atención al cliente deben intentar ponerse en los zapatos del consumidor. 13. Falta de educación. El 66% de los consumidores se sienten frustrados cuando tienen que lidiar con empleados maleducados. 14. No cumplir las promesas. Los consumidores se toman la molestia de hablar a los demás de sus malas experiencias con las marcas. No cumplir sus promesas puede salirles muy caro. 15. Asumir que el cliente jurará fidelidad eterna. El 62% de los consumidores tiene el firme convencimiento de que sus marcas favoritas no hacen todo lo posible para recompensar su fidelidad. Fuente: Marketing Directo