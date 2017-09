Por esta razón hoy queremos poner el foco en siete preguntas que deberías formularte. Estas no sólo pueden marcar un punto de inflexión en tu vida sino que pueden cambiar tu negocio. 1. ¿Cómo sería si todo fuera más fácil? Desde sus orígenes el ser humano tiene un problema inherente a su especie: la vida es muy simple pero somos expertos en hacerlo todo complicado. La pregunta que siempre deberíamos hacernos ante un problema es: ¿cómo podemos simplificarlo? 2. ¿Cómo reducir los tiempos en la consecución de metas? Vivimos en un mundo donde impera la visión cortoplacista en detrimento del largo plazo. Todos sabemos que los extremos no son buenos, pero sí deberíamos formularnos esta cuestión para intentar reducir en lo posible los tiempos de actuación. 3. Si fuera tu último día en la Tierra, ¿estarías orgulloso de tu última acción? Todos vivimos como si no fuéramos conscientes de que nuestros días son finitos. No queremos que esta cuestión te lleve a formularte profundas reflexiones. Únicamente se trata de un baño de realidad, de analizar tu entorno y aprovechar esta reflexión para valorar las cosas y tratar al resto con respeto. 4. ¿Qué hay al otro lado del miedo? Por norma general tendemos a exagerar nuestros miedos. El miedo suele implicar una reacción a una tarea, acción o conversación que no queremos que suceda. La mejor opción es aprovechar ese miedo como disparador para actuar de inmediato. 5. Si no es ahora, ¿cuándo? Una cuestión que deberías plantearte cada vez que quieras postergar una decisión. 6. ¿Es esto lo que realmente ocurrió? Aunque todos podemos hacernos esta pregunta quizás lo más indicado sea que se la formulen los líderes. Especialmente porque estos suelen contar con demasiadas o escasas valoraciones de lo que ocurre en su empresa y necesitan tener información certera. 7. ¿Qué hubiera pasado si hubiese hecho lo contrario? Una de las mejores preguntas de este recopilatorio. Y lo es porque nos recuerda que la vida es una toma constante de decisiones. A veces está bien ver las cosas desde la perspectiva contraria. Fuente: Marketing Directo