Hay algunas ventas en la que la espera es obligada, por ejemplo, en las máquinas de café. Desde que el cliente echa la moneda hasta que puede recoger el café pasan unos segundos que sería interesante saber aprovechar. Algunas empresas de máquinas auto expendedoras han colocado en la máquina de café una pantalla, pensando que estas atraerían la atención del cliente y podrían usarla para recomendarle productos. Sin embargo, parece ser que estas pantallas no son muy efectivas. Es por eso que algunas empresas decidieron encargar un estudio de comportamiento del consumidor con neuromarketing para averiguar qué hace el cliente en ese tiempo y cómo aprovecharlo para vender más. Se hizo el estudio en un total de setenta y ocho máquinas de café colocadas en diferentes ubicaciones y entornos y más de setecientos participantes. La pantalla de la máquina de café, en efecto, era ignorada. Sin embargo, algo había en común entre una gran mayoría de los clientes mientras estaban esperando que la máquina les diera su vaso. Todos miraban alrededor y cuando encontraban un lugar donde sentarse, se detectaba una activación emocional. En una segunda parte de la prueba se colocó una mesa alta con dos taburetes en la zona de las máquinas. Cuando era en las mesas en lugar de en la pantalla donde se colocaba la información, se producía un aumento de la venta del producto anunciado. Y la información no era una pantalla, sino una simple hoja en un soporte de metacrilato pegado a la mesa. Estudiar el comportamiento del consumidor siempre ayuda a que las inversiones no sean en balde. Si estas empresas hubiesen hecho este estudio antes de instalar las pantallas, hubieran ahorrado varios miles de pesos en una herramienta de ventas que luego no era tal. La misma inversión en mesas les hubiera proporcionado un beneficio mucho mayor. Fuente: Neuromarketing Spain