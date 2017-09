La realidad es otra: siempre que estés seguro que hay alguien que necesita lo que estás vendiendo, tenés lo necesario para convertirte en un buen vendedor. La labor de ventas es la más importante cuando se emprende: si no se vende, no habrá músculo financiero que sea capaz de sostener la empresa. ¿Cuáles son las 4 reglas para ser un buen vendedor? 1. No se trata de lo que vendés, sino de cómo lo vendés. Puede ser que a tu producto ya alguien lo esté vendiendo en otra parte, así que debés aprender a contar lo que ya se conoce de una forma distinta. 2. No pidás la mano en la primera cita. El secreto detrás de una gran venta es una relación sólida. Cuando querés conquistar a alguien, no vas a proponerle matrimonio en la primera vez, ¿O sí? Es importante construir buenas bases para mejores ventas. 3. Aprendé a generar confianza y sé genuino. Si confían en tu conocimiento, generás un sentido de autoridad y las ventas fluirán de forma natural. 4. El precio no es diferencial. Si tu forma de vender es dando el precio más bajo, estás tomando el camino equivocado. Tu producto se debe diferenciar por algo que vaya más allá del precio; de lo contrario, será igual que todo lo que existe. Fuente: Emprendices