Esto se aplica a todos los niveles de la vida, pero vamos a enfocarnos particularmente al laboral. La nueva tendencia de "empresas felices" propone apropiarse de la felicidad como una filosofía de vida, una actitud que sin duda va a repercutir en la productividad de la organización. Están comprobados los beneficios que aportan las personas felices a las empresas. El psicólogo Shawn Achor, autor del libro The happiness Advantage asegura que no es lo que está afuera lo que nos da la felicidad, sino la manera como abordamos lo que nos sucede. “Existe la creencia de que lo que nos hace felices es tener éxito, pero cuando uno alcanza una meta siempre quiere más y así la meta de la felicidad nunca va a ser alcanzable”. No se trata de tener éxito para ser felices, no, el cerebro funciona de forma opuesta: si se eleva el nivel de positivismo en el cerebro, vamos a ser más productivos y mejores, más exitosos. La felicidad eleva los niveles de inteligencia, creatividad y energía, y por lo tanto, los resultados económicos. El cerebro positivo es 31% más productivo que el negativo, neutro o que actúa bajo presión. Las personas felices mejoran 37% los niveles de ventas y los médicos son 19% más rápidos y precisos en sus diagnósticos. Hay investigaciones interesantes que demuestran cómo pequeñas intervenciones como ofertas de recursos para aumentar la esperanza, el optimismo, la confianza y la resilencia generan 2% más de ganancias anuales a las empresas. La premisa es primero la actitud y luego los resultados. La dopamina que el cerebro libera cuando somos positivos hace que nos sintamos más felices y activa los centros de aprendizaje para que nos adaptemos al mundo de forma diferente. Es una decisión que genera un verdadero círculo virtuoso, que debe ser el foco de los empresarios de hoy. Fuente: Merca2.0