1. Las Redes Sociales son gratis. Efectivamente, pueden registrarse tantos perfiles en cuantas redes sociales se quiera, pero si realmente queremos obtener algún resultado positivo hay que invertir recursos, lo que implica tiempo y dinero. 2. Abrir una cuenta en Facebook asegura seguidores. Estar en las redes sociales no es garantía de éxito, ni los usuarios aparecen por arte de magia. Más bien todo lo contrario, si no se mantienen actualizadas las redes sociales y se desarrollan estrategias efectivas, el perfil parecerá un desierto inhóspito. 3. Las redes sociales se manejan solas. Nada más lejos de la realidad; las redes sociales requieren de mucho tiempo y dedicación. Conviene seguir de cerca la actividad que en ellas se desarrolla y participar activamente en la conversación, generando engagement y aportando valor. 4. Gracias al marketing online se puede ser rico sin trabajar. El medio online no es la panacea, ni existe una fórmula mágica para hacer dinero. Sí es verdad que ofrece oportunidades imposibles de alcanzar de otro modo, pero ello no implica que no haya que trabajar, diseñar una estrategia e invertir tiempo y dinero en ella. 5. En redes sociales el ROI no existe. Sí existe, y es posible medirlo, pero no es fácil. De hecho es el principal desafío al que se enfrentan los marketers, todavía gran parte de los profesionales del sector tienen problemas a la hora de evaluar el resultado de sus acciones en este medio. 6. Hay que estar en todas las redes sociales. Lo importante es desarrollar una presencia online únicamente en aquellas plataformas donde esté nuestro público objetivo, priorizando en función de nuestra estrategia y los recursos disponibles. No sirve de nada tener presencia en 5 redes sociales si solo tienes capacidad para gestionar 2. El que mucho, abarca, poco aprieta. Fuente: Mercado