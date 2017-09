La gran cantidad de cafeína que contiene puede tener efectos no deseados en algunas personas. Sin embargo, los efectos beneficiosos de esta bebida pueden hacer aceptable, e incluso recomendable su consumo. Así lo afirma un estudio realizado por la universidad de Stanford, según el cual la cafeína puede alargar la vida bloqueando los procesos de inflamación crónica que sufren las personas de avanzada edad. "Lo que hemos demostrado es que existe una correlación entre el consumo de cafeína y la longevidad", declaró Mark Davis, autor del estudio y profesor de microbiología e inmunología. Sin embargo, este mecanismo antiinflamatorio no funciona de la misma manera en todas las personas. Puede estar relacionado con los genes de cada uno y su propio sistema inmunológico. Este descubrimiento no significa que la cafeína pueda sustituir a los antiinflamatorios tradicionales, ya que sus beneficios solo son comprobables a muy largo plazo. El estudio fue publicado en la revista Nature Medicine.