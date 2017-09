Si por el contrario está alcalino y bien lubricado, tenemos la garantía de que funcionará bien por mucho tiempo. Lo mismo ocurre con nuestro cuerpo. Si se mantiene alcalino, estará protegido frente a enfermedades. Tenemos que trabajar para que nuestro cuerpo esté alcalino y no ácido. ¿Cómo? 1. Nutrición. Somos lo que comemos, así que si quiere ser alcalino, coma alimentos alcalinos: papa, lechuga, pepino, repollitos de Bruselas, espinacas, algas, limón, palta, ajo, té verde, jengibre, almendras crudas. 2. Ejercicio físico, deporte. Un cuerpo vago o sedentario realiza sus funciones con mucha más lentitud. Se debe hacer deporte adaptado a la edad y el nivel de preparación de cada uno para “mantener el cuerpo vivo”. Así se activa el metabolismo, se eliminan toxinas y el organismo funciona bien. 3. Ducha interior. Depurar los residuos de nuestro cuerpo es imprescindible. Los tóxicos también nos acidifican, sobre todo si el organismo no limpia o no drena bien. Hidratarse también es muy importante. 4. Equilibrio emocional. Mens sana in corpore sano, y viceversa. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud implica bienestar físico y psíquico, así como bienestar ambiental y social. El estrés emocional provoca que ciertas hormonas nos tensionen y dejen residuos en el organismo. Necesitamos un estado de salud mental y emocional adecuado para lograr un cuerpo alcalino.