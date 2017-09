Estos premios sirven para tomar la temperatura al sector, mostrando también los lugares que despertaron más interés en el último año. Son tantos, que vamos a destacar sólo los más importantes, o los más curiosos, de entre todos los premiados en esta 23ª edición de los World Travel Awards. Ciudades, playas y aventura Entre los ganadores más destacados encontramos San Petersburgo como mejor destino cultural, y si nos quedamos en ciudades, Hong Kong fue elegida como el destino urbano líder en 2016. Pero como no todo va a ser visitar ciudades y museos, también hay hueco para viajes más en contacto con la naturaleza. Ahí, Chile es el mejor destino de aventura, mientras el archipiélago portugués de Madeira se llevó el premio en la categoría de islas. No obstante, son las Maldivas el mejor destino de playa, y otra isla, Jamaica, lidera los lugares más apreciados para los cruceros. Hay una categoría para el destino líder a nivel mundial, que recibió Dubai, pero si lo que buscamos son experiencias culinarias diferentes y especiales, los World Travel Awards consideran que no hay lugar mejor en 2016 que Perú. La mayoría de los galardones se dan a hoteles (las categorías son realmente exhaustivas) y a empresas individuales, y ahí podemos destacar, por ejemplo, a Etihad como la mejor aerolínea y a Royal Caribbean como la empresa líder en cruceros. Y hay también premio para los aeropuertos, siendo el de Changi, en Singapur, el elegido como mejor del mundo.