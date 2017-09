Situado unos 30 kilómetros al suroeste de la localidad de Alamogordo, este paraje se abre ante nuestros ojos como una inmensa llanura cubierta de arena blanca y fina como la nieve. El motivo de este color tan inusual radica en la composición de su arena, que contiene finísimos cristales de yeso, no de cuarzo.

Estas arenas blancas cubren una superficie de más de 700 kilómetros cuadrados de dunas, algunas de las cuales pueden alcanzar alturas considerables, de hasta 15 metros. Como buen sistema dunar, el paisaje está siempre en movimiento.

Un hecho que llama la atención es que en este lugar, hoy desértico, hace miles de años hubo aquí un inmenso lago. Al evaporarse sus aguas solo quedó al descubierto su lecho blanquecino. No hay que dejarse engañar por la belleza del lugar: en este desierto el calor diurno es aplastante y el frío nocturno terrible.

Por último cabe destacar un aspecto curioso de White Sands: los minúsculos cristales de yeso que forman sus dunas no absorben el calor del sol por lo que permanecen sorprendentemente fríos al tacto. Incluso podemos caminar sobre su arena con los pies descalzos sin quemarnos