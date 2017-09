1. Cenas Gourmet. Las Vegas tiene varios restaurantes con estrellas Michelin, que vale la pena visitar. El que encabeza la lista es el del chef francés Joël Robuchon, ubicado en una casa de estilo art déco, en el hotel MGM Grand y el único de la ciudad con tres estrellas. El famoso restaurante de Nueva York Le Cirque, de Sirio Maccioni, también tiene su sede en el hotel Bellagio. Para rematar, puede ir a Carnevino en el hotel Palazzo. 2. Ir al Museo de Neón. Si quieren conocer la historia de Las Vegas, recorran este museo, que exhibe una particular colección: unos 150 avisos de neón, con enormes letras y colores, de casinos, hoteles, teatros y restaurantes antiguos. El recorrido dura solo 45 minutos por un patio de 8.000 kilómetros cuadrados, pero se pueden encontrar con verdaderas joyas. 3. Asistir a un espectáculo. En la ciudad del pecado siempre hay mucho que ver. Decenas de espectáculos de excelente calidad se presentan en distintos escenarios cada noche. Dos recomendados. El tributo que le rinde el Cirque du Soleil a Michael Jackson en el Mandalay Bay Resort y Le rêve-The Dream, elegido durante seis años consecutivos como el mejor espectáculo de la ciudad. 4. En las alturas. Una torre de 350 metros de altura no pasa desapercibida en la ciudad. Se llama The Stratosphere y en su terraza hay un restaurante giratorio, Top of the world, con una vista espectacular de Las Vegas. Si quieren adrenalina al más puro nivel puede subirse en alguna de las cuatro atracciones que ofrece. 5. Visitar el gran cañón del colorado. Aunque queda a cinco horas en auto, vale la pena sacar un tiempo para ir a este lugar que parece, literalmente, de otro mundo, y practicar varios deportes extremos, como rafting, o caminar por un mirador con suelo de cristal en medio de un precipicio de 1.300 metros.