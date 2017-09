Es el Egeo, pero no Grecia, sino Turquía. Se trata de la indefinida frontera marina entre los dos países. La ciudad histórica de Bodrum, se encuentra realmente muy cerca del territorio griego, apenas a media hora en barco de la isla de Kos. Bodrum es uno de los grandes destinos de vacaciones en el suroeste de Turquía. Su nombre significa “ciudad blanca”, lo cual podemos constatar paseando por las angostas calles de su casco antiguo, lleno de casitas bajas con paredes blancas, ventanas azules y balcones floridos. La costa de Bodrum está adornada con bellas y arenosas playas, como las de Camel, Türkbükü o Bitez, que se extienden a ambos lados de su espectacular puerto deportivo donde se levantan fortificaciones y murallas de la época. Playas de aguas limpias y cálidas, llenas de turistas y dotadas con todos los servicios. Entre las fortificaciones de la vieja Bodrum se destaca la silueta del Castillo de San Pedro, el gran símbolo de la ciudad, construido en el siglo XV. Allí se encuentra el mayor museo de arqueología submarina del mundo. Lo que ya no se puede ver en Bodrum es el Mausoleo, una de las siete maravillas de la Antigüedad, la tumba del rey Mausolo, construida con mármol blanco y destruida hace más de veinte siglos por un terremoto. Las opciones de diversión en el Bodrum moderno son muchas y muy variadas: la zona del puerto está llena de restaurantes, tiendas y locales de música, una imagen muy alejada de la Turquía tradicional y cerrada. Uno de los lugares que no debemos perdernos es Cumhuriyet Caddesi, conocida como “la calle de los bares”, un buen rincón para probar la gastronomía local.