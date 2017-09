El consejo no resulta precisamente tranquilizador, ni anima a las viajeras de sexo femenino a descubrir ese país maravilloso que es la India. La culpa es de las controvertidas declaraciones del ministro de Turismo de este país, que advirtió a las mujeres que visiten la India que no deben usar faldas, por su propia seguridad.

El ministro dijo estas palabras nada menos que durante un acto de promoción de un kit de bienvenida que será entregado a los turistas cuando llegan al país asiático.

Los viajeros que llegan a los aeropuertos del país recibirán a partir de ahora un folleto con una lista de consejos de seguridad, cosas que no se deben hacer y conductas a evitar. El ministro añadió algunas cosas especialmente dirigidas a las mujeres: no salir solas por la noche, no llevar falda…

Las reacciones de indignación fueron casi inmediatas. Y no es para menos: en los últimos meses una serie de asaltos sexuales contra mujeres extranjeras ha manchado la buena reputación de la India. Hay que decir que el gobierno ha modificado su legislación para castigar este tipo de delitos con mayor dureza, aunque muchos se preguntan si la India está haciendo suficientes esfuerzos para proteger a las mujeres.

Los críticos reprocharon al ministro que se haga recaer la responsabilidad de estos delitos en las mujeres en lugar de trabajar para mejorar la seguridad.