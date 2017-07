Por lo tanto, puede surgir el interrogante de que entre más publicaciones haya, mayores interacciones se dan en social media. La respuesta es no en todos los casos. Si la marca en cuestión tiene presencia mundial y un gran número de seguidores o fans, seguramente hacer publicaciones recurrentes no genere problema entre los usuarios, por el contrario, sí se dé la interacción que se busca. Pero cuando tu base de seguidores no rebasa los 10 mil usuarios, lo más probable es que tus 60 publicaciones al mes no generen respuesta, por el contrario, sean concebidas como intrusivas, molestas y eso te haga perder seguidores, ya que hacer esto puede traer consigo 60 por ciento menos clicks por publicación. Sin embargo, aún cuando sea una marca de gran renombre, hay ciertas cosas que se deben considerar ante la creación y difusión de contenido en redes sociales, tales como: * Contenido relevante que motive la interacción, ya sea orgánico o para promocionar productos. * Publicaciones de actualidad y que estén bien redactadas. * Diversidad de formatos (texto, video, imagen fija, infografías, gifs, entre otros). * Estar pendiente de comentarios que den retroalimentación. En conclusión, tener abarrotada tu página con publicaciones cada 5 minutos no es recomendable ni necesario, es mejor cuidar la calidad del contenido. Fuente: InformaBTL