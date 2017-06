Su consumo se extiende a multitud de dolencias, aunque muchas veces se trate de un error que puede ser contraproducente. 1. Contraindicaciones: el paracetamol está contraindicado para personas con problemas de hígado y alcohol. El ibuprofeno debe evitarse si se tiene estreñimiento, diarrea y gases. 2. Ambos actúan a la misma velocidad: es falso ya que el ibuprofeno tarda 30 minutos aproximadamente mientras que el paracetamol algo más (entre 45 minutos y una hora). 3. Dolores de cabeza y resacas: ante un dolor de cabeza debe optarse por el paracetamol. Pero en el caso de una resaca debe tomarse ibuprofeno. 4. Dolores de espalda, musculares, de muelas: tomar paracetamol no resulta efectivo. Tiene efectos analgésicos, pero no antiinflamatorios. Por ese motivo, en este caso lo recomendable es optar por el ibuprofeno, que sí es antiinflamatorio. 5. Artritis: ocurre lo mismo que en el caso anterior. Lo recomendable es optar por el ibuprofeno. 6. Dolor menstrual: aunque ambos en este caso reducen las molestias, el ibuprofeno es más eficaz. 7. Fiebre: para fiebres altas suele recomendarse el ibuprofeno antes que el paracetamol, aunque este también resulta efectivo. 8. Gripe: con la gripe suele venir asociada una debilitación de las plaquetas en la sangre, una contraindicación que aparece en el prospecto del ibuprofeno, por lo que no se aconseja su uso en procesos gripales, y sí el del paracetamol. 9. Heridas: si la herida es reciente debe evitarse el paracetamol ya que se trata de un fármaco con efectos anticoagulantes.