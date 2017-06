El duro trabajo y sus esfuerzos la han llevado de ser un pequeño país colonizado, a ser un referente económico mundial. Hoy, su evolución se estudia en las más prestigiosas universidades financieras.

Sólo hace falta dar un paseo por su barrio financiero, lleno de rascacielos. O acercarse hasta Marina Bay Sands, el lujoso hotel con la infinity edge pool más famosa, la noria más alta del mundo (en los días claros se ve parte de Malasia) o al parque de Merlion, donde se encuentra el pez león símbolo de la ciudad (singha en sánscrito significa león, mientras que el pez hace referencia a su pasado pesquero).

Singapur también es uno de los países más impolutos y ordenados de Asia. Hasta hace poco el chicle estaba prohibido, así como fumar en la vía pública fuera de las zonas habilitadas. Cruzar la calle por fuera del paso de peatones lleva multa, igual que comer en los transportes públicos o incluso intentar meter un durian (fruta típica del país que se caracteriza por su fuerte olor). Con tantas exigencias, multas y órdenes, no es de extrañar que esta sea una ciudad modelo. Los diferentes barrios que la componen: indio, árabe o chino, demuestran que hoy en día no sólo ya no hay tensión racial, sino que esta pequeña ciudad asiática ha resurgido gracias a la mezcla de culturas y del trabajo.