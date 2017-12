Estas son 12 situaciones que puede aprovechar para agradecer de una manera creativa y dejar una huella indeleble. 1. Después de la primera reunión. Sorprenda con un email de agradecimiento haciendo alusión a aspectos concretos de la reunión. 2. Cuando le envíe un cliente. Cuando un cliente mencione que fue recomendado por otro de sus clientes, tómese el tiempo de agradecerle. 3. Cuando le de el sí. Esto significa cada vez que cierre un negocio con un nuevo cliente. 4. Cuando realice la primera compra. Puede ser el primer pedido, la primera visita a su negocio o la primera vez que lo contrata. Pequeños detalles que hacen la diferencia. 5. Cuando haga un reclamo. Cuando un cliente se queje, agradézcale por hacérselo saber y comprométase a hacer algo. 6. Cuando cumpla un año de la relación. Sea que tenga una relación comercial continua o esporádica, conmemorar el aniversario es una oportunidad para agradecer la relación. 7. En cada envío de producto. Si realiza envíos de productos, adjuntar un pequeño obsequio o una nota puede hacer toda la diferencia. 8. Cumpleaños del cliente. Aunque esta es la clásica, no siempre lo hacemos. El día del cumpleaños del cliente es una oportunidad para agradecer por la relación y ofrecer algún beneficio extra. 9. Cuando finaliza un proyecto. Puede cerrar el proceso con el cliente entregando algo simbólico. Algo así como un “Kit Muchas Gracias”. 10. Cuando alcance una meta de compras. El cumplimiento de una meta es una oportunidad perfecta para agradecer la confianza en la empresa y celebrar el crecimiento. 11. Adjunto a la factura. Adjuntar a la factura una pequeña nota que diga algo como, “Gracias por trabajar con nosotros y por permitirnos seguir creciendo juntos”, sin duda lo sorprenderá. 12. Después de superar una dificultad. Eventualmente las cosas no salen como quisiéramos y crean dificultades para los clientes. Una vez pase la dificultad, agradézcale al cliente por su apoyo y el trabajo conjunto que realizaron para salir adelante como equipo. Conclusión. Es sorprendente el poder de un simple “Gracias”. Piense en cada cliente como en esa persona que tanto aprecia y que silenciosamente lo acompaña por el camino. La relación que no se cultiva todos los días, muere todos los días. Nunca es tarde para empezar a agradecer. Conviértalo en un hábito. Fuente: Bien Pensado