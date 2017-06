Las tendencias en eCommerce son claras y siempre orientadas a mejorar la experiencia del cliente desde su llegada a nuestro sitio web, hasta el momento en que compra y por supuesto lograr que vuelva hacerlo. 1. Personalización del servicio. A través de la personalización, se consigue ofrecer una experiencia más auténtica, relevante y sobre todo aumentamos la posibilidad de que vuelvan a comprar. Las personas no compran solo por un precio económico, lo hacen por el servicio que reciben 2. Monitorear la entrega. Las tiendas de eCommerce deben contar con un excelente servicio de logística, no solo tienen que vigilar la entrega del servicio sino mantener esa experiencia de “compra feliz”. Que los consumidores no sientan que la empresa les fallo, no importa que tengan términos de devolución totalmente gratuito, el tiempo perdido no podrán devolverlo. 3. Comprender el pensamiento de los compradores móviles. No solo se trata de ofrecer un diseño web adaptado a los móviles o una aplicación móvil disponible en Google Play. Para tener un mayor volumen de ventas necesitan pensar como el consumidor, las necesidades de este cuando visita nuestro eCommerce desde su smartphone. La posibilidad de recibir soporte, botones grandes para las opciones de compra y fotografías reales del producto. Siguiendo estos tres simples pasos pueden cambiar por completo la experiencia ofrecida y no solo aumentar las ventas, sino conseguir clientes que sean compradores repetitivos. Fuente: Codigo Geek