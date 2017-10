El lanzamiento de un producto representa para las empresas una oportunidad de sumar nuevos consumidores y, a la vez, generar clientes más fieles. A continuación, te mostramos algunos aspectos clave para realizar el lanzamiento de un producto: 1. Sorpresa. La llegada de un nuevo producto al mercado debe generar un gran sentimiento de sorpresa en los consumidores. Sin este elemento no es posible generar empatía con el público. Por lo tanto, es importante señalar la importancia de realizar una activación de marca o un evento, de esta manera se puede generar emociones en los consumidores, que en algún momento se traducirá en una compra. 2. Identidad poderosa. Un buen producto debe tener una buena historia que contar. Si no se desarrolla un buen concepto de producto es imposible conectar con un target. En el momento de colocar un producto en la estantería estará compitiendo con miles de productos de la misma categoría y si no cuenta con una identidad que lo diferencie del resto será muy difícil que se destaque y por lo tanto el lanzamiento será un intento fallido. 2. Visión sustentable. Hoy en día los consumidores están preocupados por su impacto en el bienestar ecológico. Por esa razón, los departamentos de marketing deben considerar realizar productos que de alguna manera sean amigables con el medio ambiente. Al final, esto será recompensado por aquellos consumidores que prefieran adquirir productos responsables. Fuente: InformaBTL