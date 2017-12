Atenderlo y venderle puede resultar en una tarea titánica y lo más seguro es que todo ese esfuerzo se pierda si no sabemos cómo manejar las diferentes situaciones que se presentan con él. El primer paso es: ¿Cómo reconocer un cliente indeciso? Generalmente son clientes un poco introvertidos, son calmados, preguntan sólo lo indispensable, al hablar no son directos y normalmente tardan en tomar decisiones. Ante estas características aquí 3 consejos de cómo los debemos abordar: 1.- Transmitirle seguridad y confianza: Es muy importante, ya que si logran transmitir seguridad lo harán sentir más tranquilo. Por ejemplo: en las estrategias de marketing digital es muy común hablar a los clientes con palabras muy técnicas para sentirnos que sabemos mucho y el cliente no, en este caso a los clientes indecisos les genera más incertidumbre, por lo tanto, es importante explicarles claramente en lenguaje cotidiano para que entiendan mejor. 2.- Hacerle ver que su objetivo también es el nuestro: Muchas veces no hacemos sentir esto a los clientes, les hacemos sentir que es importante que tomen decisiones rápidas para que nosotros salgamos y vayamos a atender a otro cliente, sin embargo, si mostramos a nuestro cliente que, si él gana nosotros ganamos, entonces no se sentirá presionado y le haremos entender que caminamos juntos hacia un mismo objetivo. 3.- Brindarle todas las alternativas posibles, sin imponer: Muchas veces no mostramos todas las alternativas posibles y sólo mostramos las que están de moda o las que nosotros creemos que son las que se deben hacer porque conocemos el mercado. Sin embargo; si mostramos a nuestro cliente todas las alternativas posibles sin imponer logramos una transparencia muy importante en nuestra propuesta y así le damos también confianza. Fuente: Merca 2.0