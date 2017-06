Para que la estrategia sea efectiva:

1- Hay que adaptar el producto o servicio al contexto actual. Aproximadamente el 96 por ciento de las nuevas empresas fracasan en los primeros años porque no posicionan en un mercado cambiante que requiere de estrategias adaptadas a las tendencias, no es suficiente con ofertar calidad y precio, sino implementar el poder del marketing.

2- Evitar la poca comunicación entre los estrategas. Es esencial que el equipo encargado de la estrategia esté en constante retroalimentación para cubrir todas las aristas del proyecto y asegurar su éxito, el equipo no sólo es el de marketing, también el de gestión de productos, ventas, editores, community managers, diseñadores… todos quienes aporten a la estrategia deben colaborar unos con otros por el bien del producto.

3- Priorizar la seguridad de los datos. Actualmente ninguna empresa está a salvo de ser hackeada. Probablemente el robo de datos para trolleo es un daño a la imagen de la empresa, pero cuando se trata de la información de los usuarios es un punto determinante en el fracaso de la firma. Por eso se debe priorizar la seguridad de las cuentas.

Fuente: Merca2.0