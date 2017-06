La historia del cliente

Un cliente satisfecho es buena publicidad. Un cliente satisfecho que comparte en redes sociales un video hablando en primera persona sobre su relación con nuestra empresa y todo lo que significa para él en su vida es la mejor publicidad. Toda empresa con cierta antigüedad tienen historias sumamente interesantes para contar. Clientes que cambiaron su vida gracias a la empresa, trabajadores a los que la empresa ayudo en momentos de crisis, beneficiados por la responsabilidad social empresarial y muchas más. Todas estas personas tienen cosas buenas para decir y hay que darles una voz oficial.

La historia de la empresa

No existe casi nadie que no sepa la historia de los gigantes de la computación, Microsoft y Apple, y cómo las empresas empezaron en el garaje de una casa. Esta historia persiste tanto en el imaginario de los consumidores porque es emotiva y da un mensaje de autenticidad y ganas de luchar por las creencias de cada uno. Si bien es cierto que no todas las empresas tiene orígenes épicos, si todas tienen una historia detrás. Y a los consumidores les encanta conocerla.

La historia personal del CEO

También puede ser la de un líder o cualquier otra persona de jerarquía en la empresa. Las biografías de los ejecutivos de la empresa los hace ver más humanos y los acerca a los clientes.



Fuente: Mercado