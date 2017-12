El neuromarketing tiene como objetivo crear percepciones de que productos o servicios son necesarios en la vida de las personas, aunque no sea cierto, pero existen otras razones por las cuales las personas compran productos que no necesitan, entre las que se destacan: 1. Estatus. Comprar para obtener la sensación de lujo o éxito social. Se trata de una simbología social donde las personas “pagan derecho” para estar ahí, y tienen la sensación que de no hacerlo perderán su lugar. Productos innecesarios, que el cliente que no es fiel a una marca compra para compartir en redes sociales para mostrarse visible y buscar recompensas. 2. Reputación. Es otro aspecto psicológico donde la compra solo es una prueba social, es decir, compran si el producto les brinda una buena reputación, ya que gran parte del perfil de los consumidores son personas que buscan aprobación social. 3. Integración a un círculo social. Para lograr convivir con ciertas personas, algunos consumidores son capaces de comprar productos innecesarios para encajar en algún círculo social, sin embargo, no tienen que ser productos caros, lo correcto está en solo comprar productos y servicios de utilidad. 4. Por diversión. Solo “porque sí” o “para probar”, algunas personas compran productos o servicios por diversión y entretenimiento. Lo que prueba que la gente está dispuesta a pagar por un buen momento solo porque parece divertido. Fuente: Merca 2.0