Pero algo que deben tener siempre presente es que lo que prometan a sus clientes debe ser real para que el cliente pueda hacerla válida, confíe y siga comprando. Les damos 5 tips para garantizar el éxito de sus promociones. 1. Realizar una comunicación efectiva. Utilizar un mensaje claro, con lenguaje inteligible, no rebuscado y utilizando el medio adecuado les permitirá comunicar de forma efectiva su promoción y con ello no se suscitarán malas interpretaciones. 2. Letras chiquitas no tan diminutas. Sabemos que los términos y condiciones de cada una de las promociones suelen ser de tamaño muy pequeño y que son justo estas letras las que indican cómo hacer válida la promoción. Tener claras estas letras les servirá para que puedan respaldarse ante un reclamo; y en el caso de los clientes, ellos podrán tener las bases necesarias de la promoción bajo los lineamientos previamente establecidos. 3. Periodos de tiempo bien definidos. Este es el tipo de información que debe estar sin lugar a dudas en las letras chiquitas, para que cuando un cliente llegue y quiera hacer válida su promoción, no haya sorpresas por la vigencia de la misma. 4. Explicar inteligiblemente los pasos a seguir. Esto va muy ligado a la claridad y consistencia en el mensaje que deben comunicar en cada una de las promociones, ya que de esto depende que los clientes entiendan lo que implica la promoción, sepan qué pueden hacer y que no, y que cada uno de los pasos a seguir sea consecuente, lógico y congruente. 5. Ser honesto con lo que prometen. En las letras chiquitas se encuentran todas aquellas condiciones para validar la promoción, por lo que ser claros desde ahí y no prescindir de datos e información es de suma importancia para la marca, ya que si prometen ciertas cosas a los clientes y al final no las cumplen, seguramente los clientes desconfiarán de la marca y la publicidad de boca en boca y en redes sociales que harán será negativa. Fuente: InformaBTL