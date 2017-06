Si no se sabe cuáles son las tendencias que se vienen, el negocio o la marca corren peligro.

Una reseña de la Digital Ascendant Conference en Silicon Valley, que reunió a las marcas más grandes del mundo para conversar sobre Marketing Digital. 1- No crear contenido simplemente por crear contenido. Todas las empresas saben que deben crear contenido. Lo que a veces se olvidan es que debe haber una estrategia de contenido ligada a las metas de la empresa. 2- El marketing de influencers sigue creciendo como tendencia. Se lo debe mirar, no como una curiosidad sino como parte de la estrategia central de marketing. 3- Los días de la agencia generalista están contados. El marketing evoluciona y la cantidad de canales que hay que incorporar al plan vuelven la tarea cada vez más compleja. Por pura necesidad, las agencias se están especializando. 4- El giro hacia el negocio centrado en el cliente significa que todos los departamentos deben actuar al unísono: el cliente viene primero. Esto coloca al gerente de marketing en una nueva posición de poder y responsabilidad. La experiencia de marca se forma con cada uno de los puntos de toque que el cliente tiene con la empresa. Por eso todos los sectores deben estar embarcados en el plan de marketing. 5- Big Data significa que no hay excusas que justifiquen el tomar malas decisiones de marketing. Los datos muestran cuáles decisiones conducen a cuáles resultados. Big Data significa que los gerentes de marketing se sientan a la mesa con la información que necesitan para tomar mejores decisiones. 6- Las marcas deben comenzar a prestar atención a los competidores que son nativos digitales. Hay una nueva generación de empresas que son nativas digitales. Hay que tenerlas en cuenta como competidores serios. Las marcas que fueron lentas en entender el valor de digitalizarse, están siendo aplastadas por las competidoras jóvenes. Fuente: Mercado