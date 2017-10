Sin embargo, para triunfar en esta disciplina es positivo echar de vez en cuando la vista atrás y fijar la mirada en viejos y sabios consejos: 1. La autenticidad lo es todo. Las marcas que no tienen historias verdaderamente auténticas están condenadas a toparse con la indiferencia de su público. Y si el público no conecta con las marcas, no comprará los productos que éstas venden. 2. Es necesario fijar la mirada en el bosque y no tanto en los árboles. En lugar de concentrarse en plataformas concretas como Snapchat e Instagram, las marcas deberían esforzarse por la generación de contenidos en formatos más o menos genéricos como el audio y el vídeo. Las plataformas cambian, pero los formatos son menos permeables a los cambios. 3. El contenido es el rey, pero la comunidad es la reina. De nada sirve generar contenido de calidad a mansalva si no hay después una comunidad que se preocupe de consumirlo y compartirlo en las redes. Tan importante es conectar con la comunidad como generar contenido. 4. No hay que dejar de mirar a la competencia. Las marcas están obligadas a rastrear permanentemente a sus rivales y examinar lo que a ellos les funciona (y lo que no) para tomar decisiones utilizando los resultados derivados de la observación. 5. No todas las plataformas funcionan de manera idéntica. Cada una de las plataformas tienen sus puntos fuertes y sus puntos débiles y las marcas deben examinarlos para forjar conexiones sólidas con el consumidor. 6. La consistencia es clave. La consistencia es vital en marketing. Agasajar al cliente con una campaña de excepcional calidad y “castigarlo” después con campañas mediocres no ayuda a la marca que está detrás. 7. Dar demasiadas vueltas a las cosas es una pérdida de tiempo. El marketing es eternamente mutable y los cambios suceden a la velocidad del rayo. Por esta razón, quienes invierten demasiado tiempo planeando conceptos corren el riesgo de que tales conceptos lleguen con sabor a rancio al consumidor. Fuente: Marketing Directo