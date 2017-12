El EX 260 es una SUV del Segmento chico que está alimentado solamente por baterías. Alcanza una velocidad máxima de 125 km/h y tiene una autonomía de 250 kilómetros. El EX 260 está basado en la plataforma del X25 Crossover, utiliza un motor eléctrico con 72 caballos de potencia y sus baterías se recargan por completo en seis horas. También tiene un modo de carga rápida, que permite alcanzar el 80% en sólo media hora. El precio de preventa del EX 260 es de 40.400 dólares e incluye el beneficio arancelario que el Gobierno reservó para las terminales automotrices radicadas en el país. Beijing Automotive Industry Corporation (BAIC) fue fundada en 1958 y saltó a la fama mundial hace ocho años, cuando adquirió la tecnología y los derechos sobre los modelos en desarrollo de Saab, la fundida automotriz sueca.