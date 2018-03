1- Más acciones concretas por encima de un alud de slogans hablando sobre lo que hacemos en la empresa. Lo que seduce a nuestros clientes es el buen trato, la cortesía, la amabilidad, la atención del personal de contacto, la sonrisa de vendedores, recepcionistas y gente de mostrador. Eso es lo que evidencia el Valor Agregado que cada cliente recibe por cada compra. La fidelidad del cliente se conquista cada día. 2- Credibilidad. Si observamos con detenimiento, uno de los problemas más graves que asumen los liderazgos políticos –sin exentar a los empresariales- radica en el abismo existente entre lo que el líder dice que hace, y lo que verdaderamente hace. Si logramos con hechos, que el cliente crea en nuestra empresa, la fidelidad viene, casi, por gravedad. 3- Velocidad de respuesta. Hay clientes que se alejan de la empresa porque los derrota el aburrimiento. En este sentido aparecen dos extraordinarios enemigos de las empresas: la burocracia excesiva y el maltrato a los proveedores. La consecuencia es letal, porque lo relevante en la empresa no es el cliente, sino el llenado de formatos, la recopilación de sellos y la colección de “vistos buenos”. 4- Los procesos y procedimientos nunca están por encima de lo Clientes. A fin de año, ¿cuántos clientes recibieron los “Mejores deseos de éxito” para el año que inicia… La más difícil: ¿cuántos de ellos contestaron y/o correspondieron con otro mensaje? Si no hubo respuesta de alguno de ellos, empiece a preocuparse, porque esos clientes están a punto de contratar lo que usted hace, con la competencia. Se debe colocar al cliente en la cúspide de la estructura y los procesos. 5- No se olvide de sus clientes. ¿Cuánto tiempo invierte de su agenda para reforzar la recordación del cliente en sus productos y/o servicios? Verifique por favor: ¿cuándo fue la última vez que usted recibió una carta o un mensaje de agradecimiento de la tintorería, del servicio médico, o de la escuela donde están matriculados los chicos, agradeciéndole a usted su preferencia y comentando las innovaciones que habrá para los siguientes meses? Cuando las pymes empiezan a implantarse en el mercado, la visita de quien dirige es mucho más frecuente, intensa y llena de atenciones, por eso el cliente se vuelve fiel y cree en la empresa. Al crecer, muchos de esos puntos de contacto cesan. Fuente: Emprendices