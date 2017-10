Dependiendo del tipo de empresa que sea, los canales podrán variar y adaptarse a su target. Las acciones habituales y más básicas serían: 1. Posicionamiento y medición: antes de empezar a hacer marketing, hay que tener todo preparado para medir cada una de las acciones que se realicen. Posicionar la página web con palabras claves, sería un primer paso a considerar en la estrategia. Para medirlo, siempre hay que tener Google Analytics insertado en el código de la página web. Es una herramienta gratuita muy eficaz para tener información sobre las visitas y el tráfico recibidos. 2. Estrategia de contenidos: el posicionamiento no se conseguirá por sí solo. Abrir un blog y dotarlo de contenidos relevantes para los usuarios permitirá un posicionamiento más rápido y de mejor calidad, además de ofrecer un extra a las visitas. Tener una ficha detallada de los productos para que un posible cliente encuentre toda la información necesaria, recomendaciones, fotos y algún vídeo son los elementos más necesarios. 3. Redes sociales: cada una de las redes sociales da visibilidad de la marca, sin embargo, no todas las redes son igual de productivas para todos los sectores. Se pueden usar Twitter, Facebook, Instagram e incluso YouTube. No solo hay que limitarse a publicar productos y artículos del propio blog. También hay que participar activamente en las conversaciones. Hacer campañas pagas en las redes con más seguidores puede también aumentar el alcance y por lo tanto, las ventas. 4. Registros en newsletter: si tanto en la página web como en el blog se permite dejar el correo electrónico para recibir ofertas y novedades, hay que crear newsletter periódicas para informar a esos clientes interesados. Permiten además medir la actividad que generan y comprobar las ventas que se obtienen del emailing. 5. SEM y posicionamiento pago: el SEM va un paso más allá para apoyar el posicionamiento a través del blog. Es tan sencillo como hacer una cuenta en Adwords de Google y jugar con los dos tipos de anuncios que tienen: por palabras clave o por display. Equilibrando estas pequeñas acciones, ya se está dando un paso de gigante al poner en marcha un plan de marketing. Fuente: Marketing Directo