Cómo superar una mala racha de ventas

Una mala racha de ventas la experimentamos todos, no solamente los vendedores. La viven los artistas, los jugadores de fútbol, los empresarios, entre otros.

El problema de la mala racha, es que afectan nuestra autoestima, nuestra confianza, nuestro estado emocional en general. Todo esto, hace que sea muy difícil volver a nuestro ritmo. Y en el camino muchos vendedores se pierden.

A continuación, tres claves para superar esta mala racha de ventas:

1. Manténgase en movimiento. En primer lugar, usted tiene que mantenerse en movimiento. Mantenga su presentación personal. Mantenga al día todas las actividades que lo conducirán a la venta. La tendencia negativa por la que pasamos, nos hace detenernos. Nos sentimos más bajoneados, evitamos el no y ya no realizamos llamadas ni visitas. Usted haga lo contrario. Manténgase en movimiento.

2. Haga actividades que pongan a trabajar su cerebro. A veces la mala racha de ventas, está relacionada con la fatiga mental. Cambie de muñeca su reloj. Hágase otro peinado. Desayune de manera diferente, baile, tome una nueva ruta al trabajo, escuche su música favorita a todo volumen, etc. Y otra vez, vuelva al ruedo aplicando el primer consejo.

3. Empiece un nuevo ciclo. Haga un reset (reinicio) a su trabajo de ventas. Comience como si fuera nuevo en las ventas. No piense que usted antes cerraba 2 de cada 4 visitas. No piense en sus estadísticas de conversión anteriores. Vaya por el siguiente cliente, y el próximo, y el próximo, como cuando era nuevo en las ventas.

Para pensar...





"Hay algo peor que la muerte, peor que el sufrimiento...

y es cuando uno pierde el amor propio" Sándor Márai

1900-1989. Escritor húngaro