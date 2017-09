Sin embargo, hay una zona al sur de la ciudad de Siena que no se corresponde con esa imagen idílica: Crete Senesi, un sorprendente desierto de tierras grises. El significado de Crete Senesi en italiano es “arcillas sienesas”, que describe con bastante fidelidad la tonalidad grisácea y mortecina del suelo, un paisaje que muchos han definido como “lunar”. La arcilla en cuestión se llama mattaione, que hace que los cultivos tradicionales como la vid y el olivo no puedan prosperar aquí. En la Edad Media toda esta región, tan distinta al resto de la Toscana, era llamada Desierto de Accona. Hoy esta denominación se reserva únicamente al sector central de Crete Senesi, el más árido y estéril, deshabitado desde hace siglos. Precisamente a causa de su soledad y aislamiento fue construida allí la Abadía de Monte Oliveto Maggiore, una comunidad de eremitas en la ruta de la Via Francigena, el antiguo camino de peregrinación que llevaba hasta las tumbas de San Pedro y San Pablo a Roma desde el norte. Esta abadía es como un pequeño oasis verde en medio del Desierto de Accona, donde crecen los cipreses que los monjes plantaron siglos atrás.