Pero la afluencia masiva de turistas está haciendo que la localidad se vea expuesta a ciertos riesgos. Tal como manifestaba el pasado año la UNESCO en un comunicado oficial, la ciudad de Croacia podría perder gran parte de su patrimonio debido a las miles de visitas que recibe de forma diaria. Además de sus playas, Dubrovnik también es muy popular por sus maravillosas murallas medievales, así como por los bastiones y torres que datan del siglo XV. En la actualidad, en el centro histórico pueden vivir alrededor de 1100 habitantes, una cifra bastante baja en comparación con los 5000 que residían en 1991. Es algo parecido a lo que le está ocurriendo a Venecia, que está perdiendo su identidad como localidad para dar paso a ser un gran complejo turístico. Ante la situación en la que se encuentra, el ex alcalde de la ciudad llevó a cabo una serie de medidas para frenar el impacto negativo que está teniendo el turismo en el patrimonio local. Una de las reformas más sonadas fue la de limitar el número de visitantes en el casco antiguo. Dentro de esta zona no puede haber más de 8000 personas al día y para tener un control de ello se han colocado 116 cámaras de seguridad en los diferentes puntos de entrada al centro histórico de Dubrovnik. También se han tomado medidas con los barcos que llegan al puerto. No se ha limitado el número de embarcaciones que pueden llegar a la zona portuaria, lo que sí se ha fijado es un máximo de pasajeros que podrían llegar, siendo igual que para los visitantes del casco antiguo de la ciudad: 8000.