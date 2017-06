Sin embargo, no siempre es así. El cuerpo puede avisar durante las semanas previas de que algo no marcha bien y lo hace de muchas maneras, según pudieron comprobar investigadores del Instituto del Corazón del Cedars-Sinai, en Los Ángeles (EE. UU.). Algunos de los signos que aparecen hasta un mes antes son evidentes: dolor en el pecho o abdominal, dificultad para respirar, palpitaciones, disminución repentina de la presión arterial y pérdida de conciencia. Otros síntomas más generales, como el dolor de espalda o las náuseas y vómitos, pueden responder a un problema cardiaco o de otra índole, pero en cualquier caso deberían ser dignos de ser valorados por un médico. Y el problema, según los investigadores, es justo ese: que las señales se ignoran y no son analizadas debidamente por un profesional. La singularidad del estudio reside en que la relación de síntomas se obtuvo después de preguntar no solo a enfermos, sino también a personas de su entorno, que tampoco dieron importancia a esas señales. Esto debe llevar, sostienen los especialistas del Instituto del Corazón del Cedars-Sinai, a estrategias de prevención que impliquen tanto al ámbito familiar como al laboral.