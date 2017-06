Complementa la gama del Up! 2018, que se lanzó a la venta el 17 de mayo. Llega importado de Brasil y ya está a la venta en nuestro mercado. En mecánica, cuenta con un motor naftero de tres cilindros, con 1.0 litro de cilindrada, inyección directa, distribución variable, turbo, intercooler, 101 cv y 165 Nm. Caja manual de cinco velocidades y tracción delantera. Se diferencia de los otros Up! por el paragolpe delantero pintado de negro, un filete rojo en la parrilla, espejos exteriores pintados de negro, llantas exclusivas de 15 pulgadas, portón trasero pintado de negro y emblemas TSi. Se mantienen los niveles de equipamiento Take Up!, Move Up!, Move Up! I-Motion, High Up!, High Up! I-Motion y Cross Up! En materia de seguridad, todos los Up! seguirán con frenos ABS y doble airbag frontal. No incorporaron control de estabilidad (ESP). Precio: 290.422 pesos. Garantía de tres años o 100 mil kilómetros.