El objetivo es que esas dos personas puedan ver desde muy cerca el único satélite natural de nuestro planeta, ya que orbitarán alrededor, casi rozando la superficie lunar, pero no aterrizarán en ella. Los interesados viajarán en una de las cápsulas Dragon 2, lanzadas en el cohete Falcon Heavy de la empresa norteamericana. El trayecto durará una semana y será teledirigido. Es importante recalcar que los viajeros tendrán que pasar por un entrenamiento previo por si se produjera durante en el vuelo algún tipo de emergencia. Según el creador y gerente general de SpaceX, el sudafricano Elon Musk, estos dos privilegiados turistas ya han pagado por sus vacaciones espaciales. Cuando llegue el momento, tanto la nave como los dos pasajeros serán sometidos a exhaustivas pruebas. No se sabe cuánto van a pagar estos dos turistas , ya que es un dato que no se ha revelado. Sin embargo, este no es el primer caso de turismo de este tipo. Un ejemplo fue el magnate estadounidense Dennis Tito que cumplió su sueño de viajar al espacio. En el 2001 lo logró a bordo de la nave rusa Soyuz, que fue lanzada desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán, y tuvo como destino la Estación Espacial Internacional (ISS).