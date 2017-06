alrededor de un 10%, y muestra que cada año unos 119.000 niños nacen con síndrome de alcoholismo fetal fruto de este consumo, según los datos publicados en The Lancet Global Health. Las consecuencias más graves de este consumo es que casi 15 de cada 10.000 personas en todo el mundo sufre un trastorno de alcoholismo fetal, que se caracteriza por problemas mentales, de conducta y aprendizaje, e incluso por discapacidades físicas. Los cinco países con mayor consumo de alcohol durante el embarazo están en Europa y son Rusia, Reino Unido, Dinamarca, Bielorrusia e Irlanda. Y como región, Europa también fue la que tuvo una mayor prevalencia, 2,6 más elevada que la media mundial. Los niveles más bajos de consumo de alcohol durante el embarazo y síndrome de alcoholismo fetal, en cambio, se encontraron en las regiones del mediterráneo oriental y el sudeste asiático, ya que en general son regiones con un consumo más bajo. No todas las mujeres que beben durante el embarazo tendrán un hijo con este trastorno, se estima que sólo afectará a los bebés de una de cada 67 madres bebedoras, aseguró Svetlana Popova, principal autora de este trabajo. No obstante, admite que esta cifra es muy conservadora y no incluye otros tipos de trastornos que también pueden estar vinculados al consumo de alcohol. Por ello, Popova insiste en que "lo más seguro es abstenerse por completo de consumir alcohol durante todo el embarazo".