Por esa razón, se requiere tener un equipo motivado. Un vendedor que no crea en lo que está vendiendo o en la empresa para la que trabaja, estará desvinculado y esa apatía será muy fácil de leer por los clientes. ¿Qué se puede hacer para tener un equipo motivado para que sea capaz de satisfacer al cliente? 1. Apoyar. Un equipo puede dar mejores resultados si se enfoca más en dar que en recibir. “No preguntes qué pueden hacer tus compañeros de equipo por ti. Pregunta qué puedes hacer por ellos” - "Magic" Johnson. 2. Estar actualizados. Los compañeros de equipo que repiten antiguos problemas y continuamente abren viejas heridas, no trabajan unidos. Y si no trabajan unidos, se hunden. “Usted podría tener el grupo de estrellas más grandioso del mundo, pero si no juegan unidos, el club no valdrá un centavo” - Babe Ruth. 3. Comunicación. El éxito de un equipo depende de la capacidad del equipo para trabajar juntos, y eso es causa de una buena comunicación. Mantener al equipo motivado constantemente esperando avances positivos y nuevos rompe dinámicas monótonas, los mantiene interesados y entrega mayor motivación e independencia. Crear un plan de incentivos y metas ayudará a comprometer más al equipo, al igual que aumentar su motivación por concretar ventas, mitigando posibles frustraciones de no sentirse impulsados por un fin. De igual manera, la visión, misión y valores de la empresa fundamentan las operaciones, por eso, deben ser realistas a la hora de cumplirlos, y sostenibles a lo largo del tiempo. Fuente: Informa BTL