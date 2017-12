Ciertamente hay más razones de las que se pueden cubrir en este artículo, pero estamos seguros de que aquí se van a tratar las principales. 1.- Tenés tu propio nombre de dominio? Si la primera impresión del visitante cuando llega a tu web es: www.hospedajegratis/tuempresa en lugar de www.tuempresa.com es un problema. Es simple, si tu empresa no puede permitirse pagar un dominio, muchos potenciales clientes lo pensarán dos veces antes de comprar algo en tu negocio. 2.- Tu web ofrece información gratis y de valor sobre tu sector? Las mejores web incluyen ayuda, asistencia… Las web que ofrecen información útil es probable que mantengan al visitante más tiempo y tengan una audiencia más repetitiva. 3.- Tiene tu web un aspecto profesional? Tu web debe ser atractiva y profesional. Esto significa también que el texto de ventas tiene que ser preciso, correcto y profesional, y debe motivar a los visitantes. 4.- Estás creando una lista de correo pidiéndoles a tus visitantes su email? Necesitas darle a cada visitante una buena razón para dejarte su email. Un boletín gratuito, un descuento especial en algún producto, o novedades del sector será suficiente. Para pedir la información un formulario simple es suficiente, se debe preguntar lo imprescindible. 5.- Contactás con tu lista regularmente? Bien sea un boletín semanal o mensual, tenés que tener una estrategia sólida de contacto. Esta es la forma más efectiva de hacer que tus visitantes vengan regularmente a tu web. Podés usar tu boletín para comunicar ofertas especiales, presentarles nuevos productos, comunicarles acuerdos para obtener precios especiales etc. 6.- Promocionás tu web regularmente? En Internet, las ventas están relacionadas directamente con las visitas que tengas en tu web. Si hacés una venta por cada 100 visitantes, si triplicas los visitantes triplicarás las ventas. Así de sencillo. 7.- Tenés estadísticas profesionales en tu web? Si no sabés cuantos visitantes tenés, ni cuantos en cada página, ni de dónde vienen, ni que palabra clave están usando en los buscadores para encontrarte, estás llevando tu negocio a ciegas. Es importante saber toda esta información. Fuente: Gestiopolis