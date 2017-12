Hay dos motorizaciones disponibles. Las dos son nafteras y 1.4 Turbo MultiAir, pero con diferente rendimiento: Pop Star (140 cv y 230 Nm, con caja manual de seis velocidades) y Cross Plus (170 cv y 250 Nm, con caja automática de nueve velocidades). El Pop Star es tracción delantera y el Cross Plus tiene tracción integral de acople automático, con bloqueo de 4×4. El Pop Star viene de serie con llantas de 17 pulgadas, suspensión independiente en las cuatro ruedas, frenos a disco en las cuatro ruedas, seis airbags, frenos ABS con EBD, anclajes Isofix, control de estabilidad y asistencia al arranque en pendiente. El Cross Plus agrega llantas de 18 pulgadas, faros bixenón, cámara de retroceso, techo corredizo, control de crucero y tapizado en cuero.