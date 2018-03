En el evento de Future Brand se han desgranado las claves y desafíos para enfrentarse a estos nuevos consumidores. 1. La igualdad no es negociable. Todas las generaciones han abanderado una causa y, en el caso de los centennials, es la igualdad a todos los niveles. Esto muestra una apertura de mentes sin precedentes, algo que es todo un desafío para las marcas porque se les demanda ese mismo compromiso. 2. Escasez de atención. A raíz de la hiperdigitalización ha llevado a que la constante actualización de contenidos y el consumo rápido sean la norma. Las marcas deberán tener la capacidad para crear contenidos que trasciendan y sean capaces de hacerse ver entre la enorme cantidad de información disponible. 3. Vivir “on the go”. Se calcula que en este 2018 los jóvenes consuman entre el 90% y el 100% del contenido a través del móvil. Se trata así de un reflejo de que “queremos consumir todo y lo queremos consumir ya” y que, sin duda, tendrá un impacto en la comunicación entre marcas y consumidores. 4. Experience-manía. Casi la mitad de los centennials afirman que el entretenimiento es la razón más importante por la que navegan online buscándolo cuando exploran las redes sociales y muestra su deseo de que sus marcas preferidas se lo proporcionen. Pero cuando se trata de entretener, no todo el contenido vale. En las altas exigencias de los jóvenes priman la autenticidad y la inspiración a la hora de decantarse por uno u otro. 5. Singulares por naturaleza. El acceso a la información ha creado a la generación más social y con más deseo de diferenciación y unicidad que nunca. Por ello, cualquier marca que quiera ofrecerles un producto o servicio tiene que reforzar esa unicidad para conectar con ellos a través de contenidos personalizados. 6. Enfoque práctico y humano en el ámbito laboral. Aunque quieren formarse y ser parte del mercado laboral, no pierden el tiempo si una empresa o trabajo no los motiva, no repararán en buscar otro. La estabilidad laboral ya no es una razón de peso para estos jóvenes con ansias de actualización constante, de adquirir nuevas habilidades y de emprender. Para atraer este talento joven, las marcas no solo deben potenciar la tecnología, sino que también deben destacar su lado humano encontrando un equilibrio necesario para los centennials. Fuente: Marketing Directo