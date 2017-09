Es el llamado «cliente estándar», un concepto construido a partir de la forma de funcionar de la mayoría de personas. Pero más allá del cercano cliente estándar, hay un consumidor diverso, lejano para el marketing por su manera diferente de funcionar. Este cliente olvidado puede suponer hasta el 40 por ciento del mercado. El marketing debería pensar en estas personas básicamente por dos razones: porque todos tiene el mismo derecho a consumir de modo autónomo, cómodo y seguro; y porque existe una enorme oportunidad de negocio en satisfacerlos. ¿Qué observaríamos si corregiríamos esa miopía? 1- Veríamos que la mayoría de las personas camina, pero no todas lo hacen. Hay quien se desplaza en silla de ruedas o en scooter. Veríamos necesaria la accesibilidad física, no porque lo diga el Código de Edificación, sino porque la necesitan millones de personas, con y sin discapacidad. 2- Veríamos que la mayoría ve bien, pero no todas las personas lo hacen. Hay quienes no ven nada, o hay quienes ven con dificultad. Por ejemplo, la fecha de caducidad de un yogur o los ingredientes de la leche infantil. Veríamos que la accesibilidad visual es necesaria y absolutamente compatible con la estética y con el atractivo de cualquier diseño. 3- También veríamos que la mayoría de las personas oye perfectamente, pero no todas pueden hacerlo. Hay personas que para entender leen los labios o hay otras personas que solo se expresan y entienden bien en la lengua de signos. Veríamos lo fácil que es capacitar, por ejemplo, a un empleado para que les hable mirándolos a los ojos o lo sencillo que resulta subtitular un vídeo corporativo lleno de voces en off. 4- Y hasta veríamos que la mayoría de las personas puede recordar, leer, memorizar y entender conceptos complejos, pero no todas son capaces. Hay quien necesita un lenguaje sencillo para entender y expresarse, quien se apoya en colores y pictogramas para comprender, o quien requiere de ayuda para recordar. Veríamos nítida la necesidad de que para crear folletos, prospectos, instrucciones o manuales, antes tenemos que aprender cómo comunicar para todos. Y nos daríamos cuenta de muchas más cosas, muchas necesidades que el cliente estándar no tiene y que sí están presentes en la diversidad humana. Fuente: Marketing Inclusivo