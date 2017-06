La directora general de la OMS, Margaret Chan, asegura que estas cifras son una "llamada de atención a todos los países para que reconsideren sus enfoques sobre la salud mental y la traten con la urgencia que merece". La OMS también ve necesario aumentar la inversión para el abordaje de esta patología ya que actualmente muchos países no ofrecen o es mínimo el apoyo que prestan a los afectados por un trastorno mental. Incluso en los países con más recursos se estima que hasta la mitad de los afectados no recibe tratamiento. Sólo el 3% de los presupuestos sanitarios tienen una partida específica para salud mental, que varía entre menos del 1% en los países de bajos ingresos al 5% en países ricos. Según la OMS, por cada dólar invertido para ampliar el tratamiento de la depresión se consigue un retorno de cuatro, fruto de una mejora para la salud y una mayor capacitación para trabajar. Además, este organismo recuerda que existen fuertes vínculos entre la depresión y otros trastornos o enfermedades no transmisibles ya que aumenta el riesgo de problemas por consumo de sustancias o de enfermedades como la diabetes o enfermedades del corazón. La depresión también es un factor de riesgo importante para el suicidio, de ahí la necesidad de avanzar en ampliar la cobertura de los servicios de salud mental "para que sean accesibles para todos, incluso para las poblaciones más remotas del mundo".